Polizeidirektion Mayen / Beim Ausparken beschädigt-Zeugen ...

Beim Ausparken beschädigt-Zeugen gesucht!!!

Polch, dm-Markt - Am 02.06.2018 wurde in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem dm-Markt in Polch ein weißer Suzuki Swift beschädigt. Der links daneben abgestellte PKW streifte beim Ein- oder auch Ausparken den Suzuki und beschädigte diesen vorne links. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Suzuki entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

