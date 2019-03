Polizeidirektion Mayen / Bettelbande wurde dingfest gemacht

Bettelbande wurde "dingfest gemacht"

Mayen und Adenau - In einer gemeinsamen Aktion haben die Schutzpolizeiinspektionen von Mayen und Adenau mit der Kripo Mayen eine überregional tätige Bande von fünf Personen am Dienstag festnehmen und tags später in Untersuchungshaft bringen können. Die Betrüger, insgesamt 4 Männer und eine Frau mit Kind, hatten sich hierzu gleichzeitig mit 2 Autos an verschiedenen Landstraßen im Bereich Mayen-Kürrenberg und Quiddelbach/Nürburgring postiert. Sie wandten sich an vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, hielten diese zum Teil sogar an und täuschten eine Notlage vor, um an erbetteltes Geld für Benzin zu kommen oder ersatzweise ein lohnenswertes "Geschäft" mit minderwertigen Armbanduhren abzuschließen. Tatsächlich hatten sie aber genug Bargeld dabei, wie die Durchsuchungen der Personen und der Pkw`s vor Ort ergaben. Die Masche ist den Ermittlern unter dem Begriff "Autobahngold" schon lange bekannt und im Fadenkreuz polizeilicher Ermittlungen.

