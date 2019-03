Polizeidirektion Mayen / Brand eines Anhängers

Brand eines Anhängers

Sinzig - Am 05.03.19 wurde die PI Remagen über den Brand eines Anhängers in einer Seitenstraße der Barbarossastraße in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Sinzig bereits im Gange. Durch den leichten Brand entstand lediglich geringer Sachschaden. Beim Versuch von Anwohnern, den Brand zu löschen, wurden drei Personen durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Remagen verbracht. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch unklar.

