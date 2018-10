Polizeidirektion Mayen / Brandstiftung

Brandstiftung

Cochem - Am Samstag, 27.10.2018, gegen 20:30 Uhr, wurde bei der Integrierten Leitstelle in Koblenz ein Brand in einer Gaststätte, ausgelöst durch Brandsätze gemeldet. Kräfte der Feuerwehr und der Polizei begaben sich vor Ort. Wie bereits in den sozialen Medien gepostet und verbreitet wurde, ist das Feuer vermutlich durch einen Brandsatz entzündet worden, durch welche das Inventar der Gaststätte beschädigt (ca.5000 Euro Schaden) wurde. Hintergrund soll eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen (32 Jahre/ 50 Jahre) sein. Der 32-jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.