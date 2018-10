Polizeidirektion Mayen / Dernau -Unfall unter Beteiligung der ...

Dernau -Unfall unter Beteiligung der Ahrtalbahn-

Dernau - Am späten Vormittag des 26.10.2018 befand sich eine Wandergruppe an den Gleisanlagen der Ahrtalbahn und wollte diese an einem nur für Fußgänger bestimmten Übergang queren. Ein 80jähriger Angehöriger der Gruppe hatte die Gleise bereits überquert und bemerke dann, dass der Rest der Gruppe nicht folgte. Er ging daraufhin zurück auf die Gleisanlage und bemerkte nicht, dass sich aus Richtung Ahrweiler ein Zug näherte. Der Triebwagenführer sah den Mann und leitete eine Notbremsung ein, konnte aber dadurch nicht verhindern, dass der Zug mit dem Fußgänger kollidierte. Der 80jährige Wanderer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt, wurde er zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der Bahnverkehr auf der Ahrstrecke musste für ca. 90 Minuten eingestellt werden. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Dernau mit zwei Fahrzeugen und ca. 10 Kameraden im Einsatz.

