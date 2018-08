Polizeidirektion Mayen / Die Polizei spezialisiert sich zum ...

Die Polizei spezialisiert sich zum Thema illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen...

Nürburgring - Illegale Veränderungen an einem Kraftfahrzeug und die Teilnahme an illegalen Rennen.... Mit diesen Themen beschäftigen sich heute viele Kollegen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz am Nürburgring. Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet direkt am Nürburgring eine Fortbildungsveranstaltung bei der es um die illegalen Veränderungen und um illegale Rennen geht.

Neben einem theoretischen Teil am Vormittag, bei dem die rechtlichen Aspekte beleuchtet werden, wird am Nachmittag eine Polizeikontrolle als praktischer Teil durchgeführt. Schwerpunkt dieser Kontrolle sind Kraftfahrzeuge, welche Veränderungen aufweisen. Getunte Autos von sogenannten Autoposern. Mit dem Auto durch eine veränderte Optik auffallen oder durch technische Veränderungen eine Leistungssteigerung erreichen, das ist das Ziel der Autoposer. Doch sind viele Veränderungen nicht zulässig. Ein sehr komplexes Themenfeld bei dem entsprechendes Spezialwissen gefragt ist. Was viele nicht bedenken ist das durch die Veränderungen auch Gefahren entstehen können. Für den Fahrzeugführer selbst aber auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Gerade das Tuning des Motors und des Fahrwerks sind auch für die Polizei eine Herausforderung. Dies zu erkennen ist oftmals schwierig und bedarf eben genau den Fachkenntnissen die heute im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung erlangt werden.

Daher muss sich auch die Polizei ständig auf dem Laufenden darüber halten was in der Szene "up to date" ist.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an: Lars Brummer Polizeihauptkommissar Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-413 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.