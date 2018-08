Polizeidirektion Mayen / Die Polizei zieht eine positive ...

Die Polizei zieht eine positive Bilanz zum Einsatz beim Musikfestival "New Horizons" am Nürburgring

Nürburgring - Gut gelaunt und friedlich... so verbrachten die Festivalbesucher die Tage von Donnerstag bis Sonntag hier am Nürburgring bei New Horizons. Staufrei und entspannt konnten die Besucher bei der Anreise am Donnerstag alle Park- und Campingflächen erreichen. Alle polizeilichen Einsätze am Wochenende hielten sich im Rahmen. Bei den Kontrollen rund ums Festival stellten wir insgesamt 40 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Darüber hinaus wurden sechs Taschendiebstähle, zwei Körperverletzungen und zehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Momentan verlassen die letzten Festivalbesucher den Nürburgring und wir wünschen allen eine gute und sichere Heimreise.

