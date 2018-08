Polizeidirektion Mayen / Diebstahl aus Fahrzeug eines ...

Diebstahl aus Fahrzeug eines Paketzustellers

Mayen, Bäckerstraße - Am 22.08.2018, wurde gegen 12:30 h, aus einem unverschlossenen Zulieferfahrzeug eines Paketzustellers in der Mayener Fußgängerzone eine Geldbörse entwendet, während der Fahrer Waren in die umliegenden Geschäfte auslieferte. In dem gestohlenen Geldbeutel befanden sich ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Dokumente des Fahrzeugführers. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

