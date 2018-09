Polizeidirektion Mayen / Drogenkontrollen im Bereich der ...

Drogenkontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Remagen

Remagen - Am Donnerstag (27.09.2018) führten Beamte der Polizei Remagen im Zeitraum von 15.00 - 22.00 Uhr verstärkt Kontrollen von bekannten "Jugendtreffs" (Parks, Bahnhof etc.) in den Bereich Remagen, Sinzig und Bad Breisig durch. Dabei wurden 68 Personen einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt wurden 13 Ermittlungsverfahren wegen dem Besitz von verbotenen Betäubungsmittelsubstanzen eingeleitet. Mitgeführtes Rauschgift wurde sichergestellt. Eine Person wurde wegen Verstoß gegen das Waffengesetz (verbotenes Messer) angezeigt. Die überprüften Personen lagen im Altersspektrum 20 - 35 Jahre.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382 Polizeidirektion Mayen Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.