Polizeidirektion Mayen / Einbrecher festgenommen

Einbrecher festgenommen

PI Cochem - Am Freitag den 17.08.18 kontrollierten Polizeibeamte der PI Cochem ein verdächtig geparkten, silbernen Peugeot an der K37 kurz vor der Ortschaft Lütz. Hierbei trafen sie auf zwei schlafende Osteuropäer im Alter von 22 Jahren. Nach einer intensiven Überprüfung konnten im Fahrzeug der beiden Gegenstände aufgefunden werden, die nun einem Einbruch in ein Autohaus in Bayern zugeordnet werden konnten. Hier wurden zwei BMW gestohlen. Beide wurden festgenommen und legten im Rahmen einer richterlichen Vorführung ein Geständnis ab. Sie wurden in die JVA eingeliefert. Ob die beiden für weitere Taten in Frage kommen, wird noch nachermittelt.

