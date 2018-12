Polizeidirektion Mayen / Einbruch in ein Elektrogeschäft

Einbruch in ein Elektrogeschäft

Bad Neuenahr - In der Nacht zum Montag, den 03.12.18 wurde in der Innenstadt von Bad Neuenahr in ein Elektrogeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier wurde eine schwarze Geldkassette und ein weißes Sparschwein entwendet. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02641/ 9740 um sachdienliche Hinweise.

