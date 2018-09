Polizeidirektion Mayen / Einbruch in eine Physiotherapiepraxis

Einbruch in eine Physiotherapiepraxis

Mendig/ Robert-Bosch-Straße - In der Nacht vom 28.-29.09.18 hebelte ein unbekannter Täter einen Fensterflügel der Praxis auf und stieg ins Gebäude ein. Hier entwendete er dann eine kleine Stereoanlage und eine geringe Menge Bargeld. Die Praxis liegt im Gewerbegebiet vor der Ortslage Mendig. Sollte jemand Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch geben können, möge er sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung setzen.

