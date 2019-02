Polizeidirektion Mayen / Einbruch in Fitnesscenter

Einbruch in Fitnesscenter

Mayen, alter Andernacher Weg - Am Sa., den 16.021.19 stellt der Betreiber eines Fitnessstudios den Einbruch fest. Es kam hierbei lediglich zum Diebstahl von Getränken. Die Tat müsste sich am Samstag Morgen in der Zeit zwischen 08 - 09 h ereignet haben. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage war der UT vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs.

