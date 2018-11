Polizeidirektion Mayen / Einbruch in Gartenlaube

Einbruch in Gartenlaube

Mayen, Kelberger Straße - In der Zeit vom 02.11.2018 bis 03.11.2018, ca. 12:00 h, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gartenlaube. Die Täter verschafften sich über ein Eingangstor des Gartengrundstücks gewaltsam Zutritt und hebelten die Eingangstür der Gartenlaube auf. Entwendet wurde lediglich eine Campinglampe in geringem Sachwert. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

