Polizeidirektion Mayen / Einbruch in Neubau

Einbruch in Neubau

Kaisersesch - In der Nacht zum Donnerstag wurde in Kaisersesch, in der Straße Am Bahnhof in einen Neubau eingebrochen. Aus dem Gebäude wurde Werkzeug, vorwiegend Baumaschinen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671 - 984 0 www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.