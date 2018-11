Polizeidirektion Mayen / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Sinzig - Am frühen Samstagabend wurde in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Sinzig eingebrochen. Durch die Täter wurde die Terassentür eingeschlagen und sodann das Wohnhaus nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Die Täter, 2 junge Männer und 2 junge Frauen, wurden durch einen Nachbarn beim Verlassen des Tatobjekts beobachtet. In diesem Zusammenhang wurde ein roter Kleinwgen mit MY- Kennzeichen gesehen.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder den Personen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Remagen unter der Tel-Nummer 02642-93820 in Verbidnung zu setzen.

