Polizeidirektion Mayen / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Mayen/ am Wasserturm - Am Sa., den 23.03.19 drangen unbekannte Täter gegen 02:40 h in einen Blumenhandel ein und lösten dabei den Alarm aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter jedoch schon geflüchtet. Im Objekt hatten die Täter erfolglos versucht, den Tresor zu öffnen. Am Morgen stellen dann Bedienstete in einem Nachbargebäude fest, dass man ebenfalls versucht hatte, ins Objekt zu gelangen. Es blieb jedoch bei dem Versuch.

