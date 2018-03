Polizeidirektion Mayen / Einbrüche in Autohäuser in Mayen

Einbrüche in Autohäuser in Mayen

Mayen - In der Nacht vom 21.03.2018 auf den 22.03.2018 kam es zuerst in einem Autohaus in der Koblenzer Straße in Mayen zu einem Einbruchsversuch. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein, wurden aber offenbar in ihrem Vorhaben gestört und ließen von dem Vorhaben ab. Anschließend wurde, vermutlich durch dieselben Täter, in ein Autohaus an der Nordumgehung in Mayen eingebrochen. Hier wurden sie offenbar nicht gestört, sodass es zur Vollendung kam und die Täter mit Beute flüchteten.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651-801-0 entgegen.

