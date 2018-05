Polizeidirektion Mayen / Ernst: Verkehrsunfallflucht - Zeugen ...

Ernst: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ernst - Am Freitag, 25.05.2018, gegen 01:30 Uhr, fährt ein Fahrzeug der SUV-Klasse, der Marke BMW, über den Fahrbahnteiler (Fußgängerfurt) in der Ortslage Ernst. Ursache dürfte zumindest nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Fahrzeugführer und Beifahrer begutachten ihr erheblich beschädigten BMW (Schaden sicherlich mindestens 10000 Euro) und entfernen sich unerlaubt. Der Schaden am Fahrbahnteiler wird derzeit auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840

