Polizeidirektion Mayen / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Treis - Ein 30-jähriger Autofahrer aus Cochem konnte offensichtlich den Tag seiner Führerscheinprüfung, die am kommenden Donnerstag stattfinden sollte, nicht abwarten. Dieser ging am Samstagnachmittag mit seinem Pkw einer Cochemer Polizeistreife in der Ortslage Treis ins Netz. Bei der Kontrolle des jungen Mannes konnte er anstatt des erforderlichen Führerscheins, lediglich das Terminkärtchen für seine Führerscheinprüfung vorlegen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Weiterhin muss er damit rechnen, dass er aufgrund des Vergehens den Führerschein vorerst nicht erlangen wird.

