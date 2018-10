Polizeidirektion Mayen / Fahren ohne Fahrerlaubnis unter ...

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss

Mendig/ Schäferspforte - Am So., den 28.10.18/02:40 h wird ein 27-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem L-Krad kontrolliert, der die Schäferspforte in der Ortslage Mendig entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhr. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und alkoholisiert. Außerdem war das L-Krad nicht ordnungsgemäß zugelassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

