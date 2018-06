Polizeidirektion Mayen / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Treis-Karden - In der Zeit vom 06.-09.06.18 wurde im Bereich des Kardener Bahnhofs ein schwarz-rotes Mountainbike entwendet. Dieses war zuvor, mit einem Kettenschloss gesichert, am moselseitigen Zugang der Fußgängerunterführung des Bahnhofs abgestellt worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cochem.

