Polizeidirektion Mayen / Geisterfahrer

Geisterfahrer

Mayen - Am Samstag dem 15.09.2018 gegen 17:17 Uhr wurde der Polizei in Mayen durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein "Geisterfahrer" auf der B 262 zwischen der Autobahnanschlussstelle Mayen und der Ortslage Mayen mitgeteilt. Trotz sofortiger Maßnahmen konnte der Geisterfahrer nicht gestellt werden. Glücklicher Weise kam es zu keinem Unfallgeschehen. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Geisterfahrer um eine Frau in einem schwarzen BMW handeln. Zu dem Geschehen werden noch Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

