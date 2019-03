Polizeidirektion Mayen / Girls Day bei der Polizei Cochem

Girls Day bei der Polizei Cochem

Cochem - Am Donnerstag fand bei der Polizei in Cochem wieder ein Girls Day statt. Vier Mädchen im Alter von 12-13 Jahren verbrachten den Vormittag bei der Polizei. Ihnen wurde mitgeteilt, wie derzeitig die Ausbildung bei der Polizei aussieht und in welchen Arbeitsfeldern sie anschließend tätig werden können. Bevor sie die Polizeiinspektion besichtigen konnten, begleiteten sie die Verkehrssicherheitsberaterin Bianca Schuhmacher bei einem ihrer Termine. Im Beisein des Hauptkommissar Thomas Schwarzrock nahmen die vier Schülerinnen ihre eigenen Fingerabdrücke, die sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten. Das abschließende Resümee des Tages fiel durchweg positiv aus. Die Schülerinnen stellten sogar in Aussicht, dass sie im nächsten Jahr noch einmal teilnehmen möchten. Der nächste Girls Day wird im Jahr 2020 am 23.04.2020 stattfinden. POK`in Schuhmacher wird auch diesen wieder begleiten und freut sich schon auf die Schülerinnen, die sich über den spannenden und interessanten Beruf Polizei informieren werden.

