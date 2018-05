Polizeidirektion Mayen / Grip Cars & Coffee- Spaß bei der ...

Grip Cars & Coffee- Spaß bei der Veranstaltung- Frust bei der Anfahrt

Nürburgring - Mit circa 1700 Ausstellerfahrzeugen ging die Veranstaltung GRIP CARS & COFFEE am Sonntag, den 20.05.2018, erstmalig ins Rennen am Nürburgring. Circa 25.000 zahlende Besucher durften ein neues Veranstaltungserlebnis genießen. Bei diesem Besucherzustrom blieben, trotz erheblicher Bemühungen der Verkehrsdienste und der Polizei, An- und Abreiseschwierigkeiten nicht aus. Die Beeinträchtigungen waren bereits auf der A61 bemerkbar. Die Polizeiinspektion Adenau bedankt sich bei allen Besuchern die mit ihrem Verständnis und der umsichtigen Fahrweise dazu beigetragen haben, dass schwerwiegende Zwischenfälle ausblieben.

