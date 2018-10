Polizeidirektion Mayen / Hausbrand mit hohem Sachschaden

Hausbrand mit hohem Sachschaden

Kerben/Hauptstr. 1a - Am 03.10.18/02:05 h meldet der allein wohnende 46-jährige Hausbewohner der integrierten Leitstelle in Koblenz einen Zimmerbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Kerben und Polch ist das einstöckige Haus schon stark verraucht und Funkenflug aus dem Dach erkennbar. Zur Brandursache gibt der Hausbewohner an, er habe im Bett gelegen und sich die Haare geföhnt. Dabei sei er eingeschlafen. Als er vermutlich durch den Rauchmelder wieder wach wird, brennt bereits die Matratze. Sein Versuch den Brand noch unter Kontrolle zu bringen misslingt. Das Brandobjekt ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich mindestens in einem Bereich von 80.000 Euro bewegen. Der Hausbewohner wird bei dem Brand leicht verletzt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

