Polizeidirektion Mayen / Herbeiführen einer Brandgefahr

Herbeiführen einer Brandgefahr

Gierschnach - Am 24.08.18 wird um 14.58 h durch die Leitstelle in Koblenz ein Heckenbrand in der Ortslage Gierschnach gemeldet. Vor Ort ergeben die Ermittlungen, dass ein 62-jähriger Bekannter der Hauseigentümerin mit einem Gasbrenner das Unkraut am Grundstück abflammte. Hierdurch geriet die das Grundstück umgebende Hecke und der Jägerzaun in Brand. Mit eigenen Mitteln konnte der Mann das Feuer schnell fast vollständig löschen. Die eintreffende Feuerwehr aus Münstermaifeld löschte den Brand letztlich vollständig ab. Sie war mit 11 Kräften im Einsatz. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch zog ins Haus, so dass sich die 75-jährige Hausbesitzerin vermutlich noch eine leichte Rauchintoxikation zuzog.

