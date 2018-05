Polizeidirektion Mayen / Illegale Ablagerung von ...

Illegale Ablagerung von Bauschutt/Zeugen gesucht

Kaltenborn - Höchstwahrscheinlich in der Nacht vom 14.05.2018 auf den 15.05.2018 wurde durch unbekannte Täter eine große Menge Bauschutt im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots nahe der Hohen Acht abgeladen. Im Waldstück der Gemeinde Kaltenborn wurde offenbar mit Hilfe eines Lkw der Bauschutt aus einer Hausrenovierung illegal entsorgt. Im Bauschutt konnten hellblaue Fliesen, Schiefer vermutlich von einer Wandverkleidung, sowie ein Rauchmelder gefunden werden.

Wer kann Hinweise auf die Herkunft des Bauschutts geben? Sind in Frage kommende Renovierungen/Sanierungen älterer Gebäude in den umliegenden Ortschaften bekannt? Wer hat am Abend oder in der Nacht des 14.05.2018 einen Lkw mit Bauschutt in der Nähe der Hohen Acht wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Adenau unter der 02691/9250 zu melden.

