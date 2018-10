Polizeidirektion Mayen / Jugendliche Krad-Diebe nach ...

Jugendliche Krad-Diebe nach Verfolgungsfahrt gestellt

Lonnig - In der Nacht vom 13.10. auf den 14.10.2018 wurde in Ochtendung ein Leichtkraftrad entwendet. Am 14.10.2018 gegen 19:00 Uhr fiel einer Streife der Polizei Mayen im Bereich der L 52(Mitfahrerparkplatz Ochtendung) ein Motorroller auf, dessen Licht trotz fortgeschrittener Dämmerung nicht eingeschaltet war. Als der Rollerfahrer und sein Sozius einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollten, flüchteten beide. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt führte über öffentliche Straßen und Feldwege. Schließlich konnte der Roller gestoppt werden, wobei der Roller mit der Fahrerseite des Streifenwagens kollidierte. Glücklicher Weise blieben die beiden Zweiradfahrer unverletzt. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass es gestohlen war. Weiterhin verfügt der Fahrer über keine erforderliche Fahrerlaubnis. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die beide Jugendlichen (17 und 15 Jahre alt)ihren Eltern übergeben.

