Polizeidirektion Mayen / Kehrig - Trunkenheitsfahrt

Kehrig - Trunkenheitsfahrt

Kehrig - Am Samstagabend, den 24.03.2018, wurde eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum Mayen auf einem Parkplatz an der L 52 bei Kehrig durch eines Streife der PI Mayen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest lag im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, also über 1,1 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

