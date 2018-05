Polizeidirektion Mayen / Kennzeichenmissbrauch - ...

Kennzeichenmissbrauch - Verfolgungsfahrt - Trunkenheit im Straßenverkehr

Polch, St. Georgenstraße/L 52 - Am 27.05.2018, gegen 00:45 h, fiel einer Streife der PI Mayen ein Motorradfahrer auf einem Yamaha-Motorrad auf. Das amtl. Kennzeichen der Maschine war nicht lesbar, da es auffällig noch oben gebogen war. Als das motorisierte Zweirad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrzeugführer trotz eingeschalteter Sondersignale des Streifenwagens über die Laßportstraße in Richtung Ortsausgang. Hierbei erreichte das Motorrad Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h innerhalb der Ortslage. Auf der L 52, in Fahrtrichtung Mayen, konnte der Motorradfahrer durch den Streifenwagen schließlich angehalten werden. Der Fahrzeugführer, ein 58-jähriger Mann aus Polch, stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,5 Porm. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Motorradfahrer muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

