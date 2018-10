Polizeidirektion Mayen / Körperverletzung am Westbahnhof - ...

Körperverletzung am Westbahnhof - Zeugen gesucht

Mayen, Westbahnhofstraße - Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es bereits am 18.10.2018, gegen 21:00 h, zu einer Körperverletzung und Beleidigungen eines 16-jährigen Jugendlichen aus der VG Cochem. Der Junge hatte zuvor den Lukasmarkt besucht und wollte mit der Bahn nach Hause fahren. Am Fahrkartenautomat des Westbahnhofes wurde er von zwei Heranwachsenden jungen Männern im Alter von ca. 20 Jahren angesprochen und kurz darauf hin- und her geschubst, beleidigt und getreten. Dem Jugendlichen kamen drei Frauen zur Hilfe, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig aufhielten. Sie zeigten Zivilcourrage und nahmen den jungen Mann in Schutz. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich noch weitere Personen auf dem Bahnsteig auf, die den Vorfall beobachtet haben müssten. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die drei bislang unbekannten Frauen, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

