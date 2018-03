Polizeidirektion Mayen / Kottenheim - Verkehrsunfall durch ...

Kottenheim - Verkehrsunfall durch alkoholisierten PKW-Fahrer auf der B 262

Kottenheim - Am Samstagabend, den 24.03.2018, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der B 262, zwischen Mayen-Hausen und Kottenheim, ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Der 31-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Ahrweiler hatte auf der B 262 in Richtung Mendig (A 61) fahrend die Kontrolle über seinen PKW verloren und war verunfallt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der unverletzte PKW-Fahrer unter Alkohol- und zusätzlich Betäubungsmitteleinwirkung stand. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der PKW-Fahrer muss damit rechnen, dass er nun längere Zeit zu Fuß gehen muss.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen A. Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.