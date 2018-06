Polizeidirektion Mayen / Mayen-Hausen - Unfall mit verletztem ...

Mayen-Hausen - Unfall mit verletztem Rennradfahrer

Mayen - Am Samstag, den 09.06.2018, gegen 08:15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Dorfstraße/Hausener Landstraße (L 98) in Mayen-Hausen ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer, wobei der Rennradfahrer stürzte und verletzt wurde. Eine 86-jährige wartepflichtige PKW-Fahrerin, welche von der Dorfstraße nach links in Richtung Mayen abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt zweier Rennradfahrer, welche die Hausener Landstraße von Mayen kommend in Richtung Welling befuhren. Der erste Rennradfahrer konnte der in die Einmündung einfahrenden PKW-Fahrerin noch ausweichen. Der zweite Rennradfahrer, ein 38-jähriger Mann aus der VGV Pellenz, konnte trotz Vollbremsung dem PKW nicht mehr ausweichen und stürzte auf dessen Motorhaube. Der Rennradfahrer wurde durch den Sturz verletzt und vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

