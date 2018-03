Polizeidirektion Mayen / Mayen - möglicher Verkehrsunfall

Mayen - möglicher Verkehrsunfall

Mayen - Am Mittwoch, dem 28.02.2018, kam es gegen 20:00 Uhr möglicherweise zu einem Verkehrsunfall in der Eltzer Straße in Mayen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich im Laufe des Abends bei der Polizei und gab an, dass er beim Befahren der Eltzer Straße einen Knall wahrgenommen, zunächst jedoch nichts weiteres bemerkt habe. Erst 90 Minuten später stellte er bei seinem Fahrzeug den beschädigten rechten Außenspiegel fest. Der Mitteiler vermutet, dass er ein parkendes Fahrzeug in der besagten Straße beschädigt hat.

Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei Polizei Mayen 02651-8010 zu melden.

