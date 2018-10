Polizeidirektion Mayen / Mayen - Unfall mit verletztem Kind

Mayen - Unfall mit verletztem Kind

Mayen - Am Freitag (19.10.2018) um 20:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Lindenstraße/Alte Hohl in Mayen ein Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus der Region missachtete die Vorfahrtsregel "rechts vor links", was ursächlich für den Unfall gewesen sein dürfte. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 7 Jahre altes Mädchen, welches im PKW des Unfallverursachers saß, leicht verletzt. Das Mädchen wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

