Polizeidirektion Mayen / Mayen - Unfall mit zwei Verletzten ...

Mayen - Unfall mit zwei Verletzten und 10.000 EUR Sachschaden auf dem Zubringer Mayen-A 48 (B 262) - Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Mayen - Am 26.04.2018 gegen 14:00 Uhr kam es im Baustellenbereich vom sog. "Zubringer" von Mayen zur Autobahn A 48 zu einem Verkehrsunfall. An dem Unfall waren ein PKW und ein LKW beteiligt. Nach dem Stand Ermittlungen missachtete eine 63-jährige Frau beim Linksabbiegen in Richtung Gering den Vorrang des von der Autobahn A 48 aus Richtung Trier entgegenkommenden LKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Beide Insassen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bedingt durch die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen, welche ca. eineinhalb Stunden andauerten.

