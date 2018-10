Polizeidirektion Mayen / Mendig - PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mendig - PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mayen - Am frühen Samstagmorgen (20.10.2018) gegen 01:30 Uhr wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Cochem-Zell Am alten Fort in Mendig im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bei der PI Mayen ergab in der Folge einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Dies hat zur Folge, dass dem Fahrer nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot droht.

