Polizeidirektion Mayen / Ortstafeln gestohlen

Ortstafeln gestohlen

Cochem-Zell - In Lieg, Lahr, Zilshausen und Mörsdorf wurden in der Nacht zum Sonntag je eine Ortstafel abgeschraubt und entwendet. Von der Straßenmeisterei wurden Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Cochem unter der Telefonnummer 02671-9840.

