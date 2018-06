Polizeidirektion Mayen / Pkw rast gegen Baum

Pkw rast gegen Baum

Polch, St. Georgenstraße - Am 04.06.2018, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Nörtershausen, mit seinem Pkw, VW-Golf, die die Justus-Liebig-Straße (K46) in Polch und wollte nach links auf die St. Georgenstraße (L113) in Fahrtrichtung Gappenach einbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr, anstatt abzubiegen, geradeaus gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer und sein 21-jähriger Beifahrer aus Polch, klagten beide über leichte Kopf- und Rückenschmerzen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet, zudem wurden technische Veränderungen am Pkw festgestellt.

