Polizeidirektion Mayen / Polizeieinsatz in Treis-Karden

Polizeieinsatz in Treis-Karden

Treis-Karden - Am heutigen Nachmittag kam es in der Ortslage Treis-Karden in einem Mehrfamilienhaus zu einer Bedrohungslage im familiären Bereich. Um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen wurden die Bewohner des Anwesens evakuiert und der Bereich um das Anwesen durch Polizeikräfte abgesperrt. Zirka eine Stunde nachdem der Sachverhalt bekannt wurde konnte der Verursacher festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Polizeidirektion Mayen

