Polizeidirektion Mayen / Pressebericht der PI Adenau, ...

Verkehrsunfälle:

Am Sonntagmorgen befuhr eine Frau mit ihrem PKW die B257 aus Richtung Liers kommend in Fahrtrichtung Hönningen. Aufgrund von schneeglatter Fahrbahn und einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte anschließend gegen die Schutzplanke und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, am PKW entstand jedoch Totalschaden.

Versuchter PKW-Einbruch:

In der Nacht vom 16.03. auf den 17.03.2018 kam es in der Hardtstraße in Hohenleimbach zu einem versuchten PKW-Aufbruch. Unbekannte Täter versuchten einen am Straßenrand abgestellten PKW aufzuhebeln. Offensichtlich versuchten die Täter mittels eines Werkzeuges ins Wageninnere zu gelangen und das Türschloss zu entriegeln. Da dies jedoch misslang, kam es nur zu einem Sachschaden am PKW. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

