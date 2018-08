Polizeidirektion Mayen / Pressebericht der PI Cochem für den ...

Pressebericht der PI Cochem für den Zeitraum 24.08.2018, 12.00 Uhr - 26.08.2018, 10.00 Uhr

Cochem - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Ulmen

In der Nacht von Freitag, 24.08.2018, 22.00 Uhr auf Samstag, 25.08.2018, 08.00 Uhr wurden in Ulmen im Bereich Hindenburgstraße, Ritter-Heinrich-Straße und Meisereicher Str. mehrere Fahrzeuge sowie Gebäude und eine Ampel mit Lackfarbe besprüht. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 5000,- Euro. Die Polizei Cochem bittet in dieser Sache um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Tel.-Nr. 0261-9840 oder per E-Mail an piochem@polizei.rlp.de

Zeugensuche nach Körperverletzung in Cochem

Der Polizei Cochem wurde am Sonntag, 26.08.2018 gegen 01.40 Uhr eine Körperverletzung gemeldet. Eine renitente männliche Person habe grundlos eine Frau geschlagen. Der Vorfall ereignete sich vor der Hauptbühne des Cochemer Weinfestes an der B 49. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorgang beobachtet haben. Polizei Cochem, Tel.: 02671-9840 oder piochem@polizei.rlp.de

