Polizeidirektion Mayen / Pressebericht der PI Remagen für den ...

Pressebericht der PI Remagen für den Zeitraum 08.06.2018 bis 10.06.2018

Remagen - Tageswohnungseinbruch

Niederzissen. Am späten Freitagvormittag betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück mit Einfamilienhaus in Ortsrandlage über den rückwärtigen Bereich. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Innere des Wohnanwesens. Durch die Täter konnte Schmuck, Uhren und Bargeld erbeutet werden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Remagen unter Tel.: 02642-9382-0.

Diebstahl aus PKW

Bad Breisig. Am frühen Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Netto zu einem Diebstahl aus KFZ. Der Geschädigte hatte sich für ca. 10 Minuten von seinem Fahrzeug entfernt um in dem Supermarkt seine Einkäufe zu tätigen. In dieser kurzen Zeit entwendete ein unbekannter Täter aus dem aller Wahrscheinlichkeit nach unverschlossenen PKW einen Rucksack. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Remagen Zeugen unter 02642-9382-0.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.