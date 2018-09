Polizeidirektion Mayen / Pressebericht für das Wochenende vom ...

Pressebericht für das Wochenende vom 21.09.2018 bis 23.09.2018

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitagabend wurde in Bad Neuenahr ein 53 jähriger PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bad Neuenahr, an der Einmündung B 267 / L 83, die dortige Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. An der Unfallstelle konnte ein Bauteil des rechten Scheinwerfers des Unfallverursachers aufgefunden werden. Recherchen zufolge dürfte es sich um einen VW Golf 4, Baujahr 2008 bis 2010, gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Kapelle Bislang unbekannte Täter versuchten am Wochenende in die Marienkapelle in Karweiler einzubrechen. Zuerst bohrten sie das Schloss einer Gittertür auf, um an die Spendenbox zu gelangen. Das Spendengeld wird für die Pflege und den Erhalt der Kapelle verwendet. Anschließend wurde versucht, die Spendenbox mit einem Trennschleifer aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641-9740

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.