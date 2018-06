Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Adenau für das ...

Pressemeldung der PI Adenau für das Wochenende 08.06.2018-10.08.2018

PI Adenau - Verkehrsunfallflucht in Adenau

Am Sonntag den 10.06.2018 gegen 08:50 Uhr, parkte ein 73 jähriger Verkehrsteilnehmer seinen silbernen Pkw, Suzuki, auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Mühlenstraße in Adenau. Als er gegen 10:00 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung am vorderen rechten Stoßfänger fest. Offensichtlich beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken das geparkte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten sich unter Tel.: 02691/925-0 mit der PI Adenau in Verbindung zu setzen.

Adenau, Hungrige Schlange im Garten

Am Sonntag den 10.06.2018 um gegen 13:00 Uhr, meldete sich ein Adenauer Bürger auf der PI Adenau und teilte mit, dass er eine über ein Meter lange Schlange im Garten liegen habe, welche gerade einen Frosch verspeist. Er habe Angst, dass es sich um eine Giftschlange handeln könnte. Nach Begutachtung der Schlange konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter. Die offensichtlich wohlgenährte Ringelnatter wurde in den angrenzenden Wald gebracht.

Tour de Ahrtal

Mehrere tausend Besucher beteiligten sich am Sonntag (10.06.2018) an der radtouristischen Veranstaltung "Tour de Ahrtal". Laut Angaben des Veranstalters ist wiederum eine leichte Erhöhung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, so dass die Organisatoren ein durchweg positives Resümee ziehen konnten.

Reges Treiben herrschte an den Eventpunkten entlang der für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten B 258 u. L73 zwischen Blankenheim und Dümpelfeld und den beteiligten Gemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr.

Nach anfänglichen Problemen bei der Ausweisung der weiträumigen Umleitungsstrecke in und aus Richtung BAB 1 verlief nach entsprechenden Korrekturen der Verkehr im weiteren Verlauf der Veranstaltung weitgehend störungsfrei. Einzelne Autofahrer hatten auf Nebenstrecken allerdings die Orientierung verloren, so dass sie unter polizeilicher Begleitung durch die gesperrte Strecke gelotst werden mussten.

