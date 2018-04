Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Bad ...

Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Wochenende 06.-08.04.2018

PI Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dernau - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Freitag gegen 14:07 Uhr verlor ein 18-jähriger aus dem Ahrkreis auf der Kreisstraße 35 zwischen Dernau und Esch aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierdurch trug er leichte Verletzungen davon und musste anschließend durch den Rettungsdienst in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5000 Euro.

Bad Neuenahr - Streitigkeiten zwischen Verkehrsteilnehmern

Am frühen Freitagnachmittag wurde die Polizei zu einem Streit zwischen zwei PKW-Führern, 56 und 28 Jahre alt, in die Wendelstraße hinzugerufen. Nachdem sich einer der Männer über den Standort des geparkten PKW seines Kontrahenten gestört fühlte und seinen Unmut hierüber mittels einer Handgeste zum Ausdruck brachte, erwiderte der "Falschparker" dies ebenso mit einer solchen in anderer Ausgestaltung. Im Anschluss folgte dann noch der gegenseitige Austausch von verbalen Beleidigungen, was jeweils ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zur Folge haben wird.

Bad Neuenahr - Beziehungsstreit mit Körperverletzung Dritter

Am Samstagabend suchte ein 31-jähriger ein Lokal in der Bad Neuenahrer Innenstadt auf, um hier mit seiner dort anwesenden, ehemaligen Lebenspartnerin eine Aussprache zu führen. Nachdem diese wohl nicht mit dem gewünschten Ergebnis verlaufen war, zerschlug er beim Verlassen der Lokalität eine bleieingefasste Kunstverglasung im Eingangsbereich. Durch die herumfliegenden Fragmente erlitten zwei zuvor unbeteiligte Gäste leichte Verletzungen in Form von Schnittwunden. Zudem baute der Täter seinen Frust anschließend noch an einem Holzzaun vor der Gaststätte ab, bevor er vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit bereits verlassen hatte.

