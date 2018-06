Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Bad ...

Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Zeitraum Freitag, 01.06 - Sonntag, 03.06.18

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer Am Freitagmorgen gg. 09.20 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, der widerrechtlich auf dem Gehweg in der falschen Richtung unterwegs war. Ein PKW-Fahrer beabsichtigte vom PPL HIT nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen. Der Radfahrer war widerrechtlich auf dem Gehweg in Richtung Sebastianstraße unterwegs. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen PKW und Rad. Es entstand zunächst auch ein Gespräch zwischen den beiden Beteiligten. Der Radfahrer entfernte sich dann jedoch weiter in Rtg. Sebastianstraße. Dann stellte der PKW-Fahrer fest, dass er an der vorderen Stoßstange einen leichten Schaden hatte. Zum Radfahrer konnte lediglich angegeben werden, dass er dunkelhäutig war und etwa 19 Jahre alt gewesen sein könnte. Er sprach gebrochen Deutsch.

Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Heerstraße Höhe Hausnummer 60 in Bad Neuenahr wurde in der Nacht vom 30.05. auf den 31.05.18 ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde augenscheinlich ein Hebelwerkzeug verwendet. Angaben über die Höhe des entwendeten Gutes konnten nicht gemacht werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Am Samstagnachmittag befuhr ein etwa 52-jähriger Rennradfahrer aus dem Bereich Bonn mit seinem Rad den Kreisverkehr Rotweinstraße / Heerstraße in Rtg. Lantershofen. Ein etwa 50-jähriger PKW-Fahrer aus Bonn befuhr zu diesem Zeitpunkt die Heerstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Dort hätte er dem Radfahrer Vorfahrt gewähren müssen, übersah ihn aber augenscheinlich. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Fall kam. Trotz getragenem Fahrradhelm trug der Radfahrer eine nicht unerhebliche Kopfverletzung davon, die eine Einweisung ins Krankenhaus notwendig machte. Die Heerstraße und der Kreisverkehr mussten zur Erstversorgung und Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Rückstaus.

Einbruch in Schule. Am Samstag zwischen 19.00 und 19.30 Uhr schlug die Alarmanlage einer Schule in der St. Pius-Straße an. Beim Eintreffen unmittelbar danach stellte der herbeigeeilte Hausmeister zwei junge Männer auf dem Dach der Schule fest. Diese hatten augenscheinlich versucht über die Dachluke der Toilettenbereiche in die Schule zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die beiden jungen Männer flüchteten unerkannt über den rückwärtigen Bereich. Beschreibung: Beide ca. 18 Jahre alt. Eine Person: dunkle Haare, dunkle Kleidung. Die zweite Person: helle Haare und Tarnfarbenhose.

Hinweise zu den vorgenannten Taten an die PI Bad Neuenahr-Ahrweiler werden unter Tel.: 02641 - 9740 erbeten.

Schlich Ra., PHK

