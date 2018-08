Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Bad ...

Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Wochenende 17.08.2018-19.08.2018

Neben mehreren Verkehrsunfällen und diversen Ruhestörung, verteilt über das gesamte Wochenende, beschäftigte sich die Polizei in Ahrweiler unter anderem noch mit diesen Vorfällen.

Weinfest Heimersheim

Zu einer Auseinandersetzung mit drei namentlich bekannten Personen und der eingesetzten Security-Firma kam es am Samstagmorgen im Rahmen des Heimersheimer Weinfestes. Nachdem die drei Männer einige Strohballen "angepinkelt" hatten, sollten sie vom Betreiber der Örtlichkeit ein Hausverbot erteilt bekommen. Mit dieser Aktion waren sie nicht einverstanden und es kam vorerst zum Wortgefacht mit zwei Mitarbeitern der Security, welches dann in einer handfesten Prügelei endete. Gegen die drei Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu weiteren Körperverletzungshandlungen auf dem Weinfest. Dabei konnte unter anderem die Eskalation einer Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen, durch die Präsenz der fußläufig anwesenden Polizeibeamten, unterbunden werden. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es lediglich zu einer Ohrfeige zwischen den Beteiligten. Eine Anzeige wegen der einfachen Körperverletzung wurde trotz allem erstattet.

Sachbeschädigung am Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gierenzheimer Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurden von einem bisher unbekannten Täter die Reifen am geparkten Fahrzeug eines Anwohners zerstochen. Die Ermittlungen dauern an.

Katze vermisst und nach 4 Tagen wiedergefunden

Eine Katzenbesitzerin in der Grafschaft vermisste seit vier Tagen ihr geliebtes Tier und machte sich Sorgen um den Verbleib. Am Samstagabend fand sie nun die Katze im verschlossenen Fahrzeug ihres Nachbarn vor. Der wiederum verweilte im Urlaub und war nicht direkt greifbar, um das Tier zu befreien. Telefonisch konnte Kontakt mit ihm aufgenommen werden. Nach Schilderung der Notlage für die Katze war der Fahrzeugeigentümer damit einverstanden, dass die Seitenscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen werden konnte. Die Katze konnte somit gerettet werden.

