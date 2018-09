Polizeidirektion Mayen / Pressemeldung der PI Bad ...

Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für das WE 07. - 09.09.18

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Pressebericht für das Wochenende vom 07.09.2018 bis 09.09.2018 Verkehrsunfälle

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler ereignete sich an diesem Wochenende 15 Verkehrsunfälle. Es blieb glücklicherweise nur bei Blechschäden. In 5 Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Diesbezüglich ermittelt die Polizei nun wegen Fahrerflucht. Gefährliche Körperverletzung in Ahrweiler

Anlässlich des Ahrweiler Weinfestes kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25 jährigen Besucher aus Nordrhein-Westfalen und zwei Mitarbeitern der Security. Der junge Mann soll eine Weinflasche auf die Bühne geworfen haben, die einen weiteren Besucher traf, der jedoch glücklicherweise unverletzt blieb. Auf den Umstand angesprochen kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Flaschenwerfer und der Security. Der Mann wurde von den Mitarbeitern zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 25 jährigen ergab einen Wert von 1,93 Promille. Er wurde abschließend des Veranstaltungsgeländes verwiesen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Versuchter Handtaschenraub in Bad Neuenahr Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, ging ein Ehepaar in der Mittelstraße in Bad Neuenahr spazieren. Die Frau hielt ihre kleine Handtasche mit den nötigsten Utensilien in der rechten Hand. Von hinten näherten sich zwei Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit. Einer der beiden versuchte beim Vorbeifahren der Dame die Handtasche zu entreißen. Dies konnte die Spaziergängerin nur durch festes Zupacken und einer körperlichen Kraftanstrengung verhindern, verletzte sich jedoch leicht am rechten Zeigefinger. Die beiden dunkel gekleideten Täter konnten mit ihren unbeleuchteten Fahrrädern in der Dunkelheit entkommen.

Diebstahl von Bargeld in Holzweiler Am Freitagabend hatte ein Saunabesucher seine Sporttasche in einem Ruheraum abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entnahm aus der Tasche den Wertfachschlüssel, öffnete das Fach und entnahm aus der Geldbörse des Besuchers Bargeld. Anschließend steckte der Täter den Schlüssel wieder in die Sporttasche. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise auf den Dieb aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung.

